Жінка вбила та закопала співмешканця, а через два тижні прийшла до поліції з повинною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Донецькій області жінка вбила співмешканця, а його тіло закопала. Через деякий час жінка прийшла до поліції. Про це УНН повідомили правоохоронці.
7 квітня між жінкою 1988 року народження та її співмешканцем 1986 року народження стався конфлікт. Під час сварки жінка схопила ніж і нанесла чоловікові ножові поранення від яких той помер на місці. Тіло покійного жінка закопала в дворі свого будинку.
Однак 22 квітня вона прийшла до поліції та повідомила про свій злочин. Поліція виїхала на місце події та виявила труп загиблого, закопаним на подвір’ї на глибині близько метра. На тілі покійного виявлено ножові поранення в області лопаток та попереку.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині син відсік голову батькові.