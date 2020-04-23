Женщина убила и закопала сожителя, а через две недели пришла в полицию с повинной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Донецкой области женщина убила сожителя, а его тело закопала. Через некоторое время женщина пришла в полицию. Об этом УНН сообщили правоохранители.
7 апреля между женщиной 1988 года рождения и ее сожителем 1986 года рождения произошел конфликт. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла мужчине ножевые ранения от которых тот скончался на месте. Тело покойного женщина закопала во дворе своего дома.
Однако 22 апреля она пришла в полицию и сообщила о своем преступлении. Полиция выехала на место происшествия и обнаружила труп погибшего, закопанным во дворе на глубине около метра. На теле покойного обнаружено ножевые ранения в области лопаток и поясницы.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области сын отсек голову отцу.