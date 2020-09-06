В Николаеве нашли тела двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В микрорайоне Варваровка, что в Николаеве, нашли тела двух мужчин с травмами. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, информирует УНН.
"Полиция устанавливает обстоятельства смерти двух мужчин в мкр Варваровка. В обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения. Причины смерти потерпевших установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас оперативники работают над выяснением обстоятельств гибели мужчин и розыском лиц, причастных к убийствам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что известно, что 58-летнего николаевца нашли мертвым на берегу реки граждане, а труп в его доме обнаружили уже полицейские. Вторым пострадавшим был знакомый хозяина, 59-ти лет. По словам соседей, оба мужчины вели антисоциальный образ жизни.
По указанным фактам следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство двух или более лиц", и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Как сообщалось ранее в УНН, в Ровенской области женщину подозревают в убийстве мужчины и ранении дочери.