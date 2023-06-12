У Миколаєві рівень води після підвищення через підрив дамби впав ще на 6 см
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив Каховської ГЕС до понад метра за ніч знизився ще на 6 см. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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«За ніч рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см. На 8:00, маємо позначку в +55 см», - написав Сєнкевич у Telegram.
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9 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рівень води почав спадати.
Внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС на внутрішніх водоймах Миколаївщини екстремальними потоками води зносить нерестовища риб. Місцевих жителів попередили, що продукти розпаду флори та фауни можуть призвести до масового мору риби.