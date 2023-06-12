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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал еще на 6 см

Киев • УНН

 • 470859 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Уровень воды в акватории Николаева после повышения из-за подрыва Каховской ГЭС до более метра за ночь снизился еще на 6 см. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал еще на 6 см

Цитата

«За ночь уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см. На 8:00, имеем отметку в +55 см», - написал Сенкевич в Telegram.

Дополнение

9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.

Вследствие разрушения дамбы Каховской ГЭС на внутренних водоемах Николаевской области экстремальными потоками воды сносит нерестилища рыб. Местных жителей предупредили, что продукты распада флоры и фауны могут привести к массовому мору рыбы.

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