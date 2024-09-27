У мережі шириться інформація про "захоплення" столичного ТРЦ: у поліції роз'яснили ситуацію

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Київ • УНН

 • 36815 перегляди

У столичному ТРЦ "Sky Moll" відбулася імпровізована акція, яка вже завершилася без порушень. Поліція спростувала інформацію про захоплення торгового центру, поширену в Telegram-каналах.

Інформація щодо захоплення торгівельного центру "Sky Moll" у столиці не відповідає дійсності. У ТРЦ відбулася імпровізована акція, яка вже завершилася. Про це журналісту УНН розповів начальник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко.

"Інформація про захоплення ТРЦ не відповідає дійсності. Там дійсно відбулася акція, на місці перебували працівники поліції. Наразі акція вже завершилася, всі розійшлися близько півгодини тому. Тобто без грубих порушень порядку", - сказав Грищенко.

Доповнення

У поліції Києва додали, що правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводили імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися.

Контекст

Сьогодні Telegram-каналами ширилося відео, на якому молодики нібито захопили ТРЦ "Sky Moll" у Києві. Група з 30 осіб ходила з плакатами з написами: "Віддайте "Sky Moll" державі", "Кожна покупка тут – вклад в війну".

Павло Башинський

Павло Башинський

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