В сети распространяется информация о "захвате" столичного ТРЦ: в полиции разъяснили ситуацию

Информация о захвате торгового центра "Sky Moll" в столице не соответствует действительности. В ТРЦ состоялась импровизированная акция, которая уже завершилась. Об этом журналисту УНН рассказал начальник отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко.

"Информация о захвате ТРЦ не соответствует действительности. Там действительно состоялась акция, на месте находились сотрудники полиции. Сейчас акция уже завершилась, все разошлись около получаса назад. То есть без грубых нарушений порядка", - сказал Грищенко.

Дополнение

В полиции Киева добавили, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что указанные лица проводили импровизированную акцию, которая сейчас завершилась, а ее участники разошлись.

Контекст

Сегодня Telegram-каналами распространялось видео, на котором молодые люди якобы захватили ТРЦ "Sky Moll" в Киеве. Группа из 30 человек ходила с плакатами с надписями: "Отдайте "Sky Moll" государству", „Каждая покупка здесь - вклад в войну".