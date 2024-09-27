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В сети распространяется информация о "захвате" столичного ТРЦ: в полиции разъяснили ситуацию

В сети распространяется информация о "захвате" столичного ТРЦ: в полиции разъяснили ситуацию

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 18:22  •  9048 просмотра

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В столичном ТРЦ "Sky Moll" состоялась импровизированная акция, которая уже завершилась без нарушений. Полиция опровергла информацию о захвате торгового центра, распространенную в Telegram-каналах.

Информация о захвате торгового центра "Sky Moll" в столице не соответствует действительности. В ТРЦ состоялась импровизированная акция, которая уже завершилась. Об этом журналисту УНН рассказал начальник отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко.

"Информация о захвате ТРЦ не соответствует действительности. Там действительно состоялась акция, на месте находились сотрудники полиции. Сейчас акция уже завершилась, все разошлись около получаса назад. То есть без грубых нарушений порядка", - сказал Грищенко.

Дополнение

В полиции Киева добавили, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, выяснили, что указанные лица проводили импровизированную акцию, которая сейчас завершилась, а ее участники разошлись.

Контекст

Сегодня Telegram-каналами распространялось видео, на котором молодые люди якобы захватили ТРЦ "Sky Moll" в Киеве. Группа из 30 человек ходила с плакатами с надписями: "Отдайте "Sky Moll" государству", „Каждая покупка здесь - вклад в войну".

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКиев
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