У мера Слов'янська підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Мер Слов'янська Вадим Лях сьогодні заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він повідомив у відеозверненні на Facebook, передає УНН.
"П'ятнадцять хвилин тому отримав результати аналізів... На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію, коронавірусом захворів (коронавірусною хворобою COVID-19 - ред.)", - сказав Лях.
За його словами, у нього хороше самопочуття, зараз він перебуває під наглядом лікарів.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 8:30 23 липня зафіксовано вже 61,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.