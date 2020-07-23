У мэра Славянска подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Мэр Славянска Вадим Лях сегодня заявил, что получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook, передает УНН.
"Пятнадцать минут назад получил результаты анализо ... К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию, коронавирусом заболел (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.)", - сказал Лях.
По его словам, у него хорошее самочувствие, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Как сообщалось в УНН, в Украине на 8:30 23 июля зафиксировано уже 61,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.