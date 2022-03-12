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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 546 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Мелітополі люди вийшли під захоплену РДА з вимогою відпустити викраденого окупантами мера

У Мелітополі люди вийшли під захоплену РДА з вимогою відпустити викраденого окупантами мера

Київ • УНН

 • 91844 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Мелітополі Запорізької області люди вийшли до тимчасово захопленої районної адміністрації з вимогою відпустити мера міста Івана Федорова, якого 11 березня викрала група російських військових. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Мелітополь. Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - повідомив Тимошенко.

Доповнення

11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні.

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