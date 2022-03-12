У Мелітополі люди вийшли під захоплену РДА з вимогою відпустити викраденого окупантами мера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Мелітополі Запорізької області люди вийшли до тимчасово захопленої районної адміністрації з вимогою відпустити мера міста Івана Федорова, якого 11 березня викрала група російських військових. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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"Мелітополь. Понад 2 000 людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити мера міста Івана Федорова", - повідомив Тимошенко.
Доповнення
11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні.