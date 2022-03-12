Воєнний злочин: МЗС закликало світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку відомства.
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"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії. Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в "тероризмі".
Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікують як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І додатковим протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.
МЗС закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, а також посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українців.
Повідомили, що факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів в Україні, ретельно документують правоохоронці. Винних у цьому та інших злочинах притягнуть до найсуворішої відповідальності.
Нагадаємо
11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.