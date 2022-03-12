Воєнний злочин: МЗС закликало світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 7992 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 23083 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 69609 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 133362 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 158355 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 207271 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199183 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186371 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157613 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 119025 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 57967 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 60757 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 54027 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 57182 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 54736 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 13539 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 20141 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 213691 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 338156 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 595575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 61360 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 101858 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 128794 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 151230 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 164333 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Воєнний злочин: МЗС закликало світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя

Воєнний злочин: МЗС закликало світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя

Київ • УНН

 • 94197 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку відомства.

Деталі

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії. Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в "тероризмі".

Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікують як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І додатковим протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

МЗС закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, а також посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українців.

Повідомили, що факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів в Україні, ретельно документують правоохоронці. Винних у цьому та інших злочинах притягнуть до найсуворішої відповідальності.

Нагадаємо

11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07