Военное преступление: МИД призвало мир отреагировать на похищение мэра Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество немедленно отреагировать на похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.
Детали
"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии. Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополь Ивана Федорова", — говорится в сообщении.
Как отметили, российские войска, которые уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам, цинично обвиняют мэра в "терроризме".
Похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и І дополнительному протоколу, которые запрещают захват гражданских заложников во время войны.
МИД призвало международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине, а также усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить варварскую войну против украинцев.
Сообщили, что факты хищения городского головы Мелитополя, так же как и сотни других фактов военных преступлений российских оккупантов в Украине, тщательно документируют правоохранители. Виновных в этом и других преступлениях привлекут к строжайшей ответственности.
Напомним
11 марта группа российских оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.