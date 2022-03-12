В Мелитополе люди вышли под захваченную РГА с требованием отпустить похищенного оккупантами мэра

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"Мелитополь. Более 2 000 человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Фёдорова", - сообщил Тимошенко.

Дополнение

11 марта группа российских оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество немедленно отреагировать на похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова и других гражданских людей в Украине.