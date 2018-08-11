У Мексиці пасажирів літака Aeromexico евакуювали після сигналу про пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Спрацювання сигналу про пожежу на борту призвело до евакуації пасажирів літака компанії Aeromexico в міжнародному аеропорту столиці Мексики. Про це повідомила газета Milenio, опублікувавши відеозапис того, що сталося, передає УНН.
Близько 65 чоловік екстрено покинули літак по надувним аварійним трапам, коли він перебував поруч із другим терміналом повітряної гавані. Лайнер мав виконати рейс в курортне місто Пуерто-Вальярта в штаті Халіско.
Відомостей про постраждалих оприлюднено не було. Літак залишився цілий. Aeromexico поки не прокоментувала те, що трапилося.
Як повідомляв УНН, в штаті Дуранго 31 липня розбився і згорів літак Aeromexico. На борту лайнера Embraer 190 були 103 людини: 99 пасажирів і чотири члени екіпажу. З них 98 постраждали, ніхто не загинув. Літак виконував рейс з міста Дуранго в Мехіко і впав відразу після зльоту. Згідно з попередньою версією того, що сталося, причиною НП могли стати складні погодні умови. Бортові самописці лайнера були знайдені 1 серпня.