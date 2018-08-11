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В Мексике пассажиров самолета Aeromexico эвакуировали после сигнала о пожаре

Киев • УНН

 • 8668 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Срабатывания сигнала о пожаре на борту привело к эвакуации пассажиров самолета компании Aeromexico в международном аэропорту столицы Мексики. Об этом сообщила газета Milenio, опубликовав видеозапись случившегося, передает УНН.

В Мексике пассажиров самолета Aeromexico эвакуировали после сигнала о пожаре

Порядка 65 человек экстренно покинули самолет по надувным аварийным трапам, когда он находился рядом со вторым терминалом воздушной гавани. Лайнер должен был выполнить рейс в курортный город Пуэрто-Вальярта в штате Халиско.

Сведений о пострадавших обнародовано не было. Самолет остался цел. Aeromexico пока не прокомментировала случившееся.

Как сообщал УНН, в штате Дуранго 31 июля разбился и сгорел самолет Aeromexico. На борту лайнера Embraer 190 были 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Из них 98 пострадали, никто не погиб. Самолет выполнял рейс из города Дуранго в Мехико и упал сразу после взлета. Согласно предварительной версии случившегося, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия. Бортовые самописцы лайнера были найдены 1 августа.

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