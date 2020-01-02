У Меджлісі заявили, що діалогу з Зеленським про звільнення кримських татар поки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз заявив, що Президент України Володимир Зеленський та Офіс Президента не розпочали діалог із Меджлісом з приводу звільнення кримських татар із російського ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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"У нас діалогу, на жаль, немає. Але… ми зустрічалися з прем’єром, ми непогано поспілкувалися і, на жаль, прем’єр, як і ми, не має стосунку до процесу обміну. Ми обговорювали питання в межах його компетенції. Понад годину тривала зустріч, і я вважаю, що для першого разу вона пройшла нормально", – сказав Чийгоз.
Нагадаємо, раніше про те, що Офіс Президента не консультується з Меджлісом кримськотатарського народу і родичами кримських політв’язнів, заявив Рефат Чубаров.
Про те, що серед списків утримуваних осіб на обмін немає кримських татар, стало відомо ще під час "нормандської зустрічі".