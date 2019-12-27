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Чубаров: кримських татар немає в списках на обмін

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. До завершення 2019 року має відбутися обмін утримуваними між Києвом і контрольованими Росією бойовиками ЛНР і ДНР. Однак він буде відбуватися між Києвом і Москвою, і в списках на обмін - немає кримських татар. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

"Насправді, якщо відкинути формулювання, які сором'язливо використовуються сторонами, обмін "полоненими" відбуватиметься між Києвом і Москвою. Сьогодні вже очевидно, що в числі тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території тимчасово окупованого Криму і позбавленого свободи російськими окупантами", - написав Чубаров.

Він також зазначив, що в списку осіб, які підлягають обміну, не буде жодного з понад 65-ти політв'язнів-кримських татар, включаючи братів Теймура і Узеїра Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова.

Не опиняться на волі жоден з кримських політв'язнів - етнічних українців, включаючи недавно заарештованого і обвинуваченого в тероризмі українського патріота Олега Приходько і обмеженого рішенням "суду" в свободі пересування Миколу Семену.

"Зауважу, що Офіс Президента України не провів жодної консультації ні з Меджлісом кримськотатарського народу, ні з родичами кримських політв'язнів з питань пошуку можливо інших шляхів звільнення громадян України, незаконно позбавлених волі на території тимчасово окупованого Криму", - додав глава Меджлісу.

На його думку, учасникам переговорів з української сторони було легше погодитися з доводами російської сторони:

"По Криму не говоримо і не обговорюємо. Все, що там відбувається, є внутрішньою справою Росії", ніж жорстко відстоювати свободу всіх українських політв'язнів".

Нагадаємо, Київ і бойовики з тимчасово окупованих районів Донбасу узгодили точну дату обміну утримуваними за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Його здійснять 29 грудня.

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