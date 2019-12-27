Чубаров: кримських татар немає в списках на обмін

КИЇВ. 27 грудня. УНН. До завершення 2019 року має відбутися обмін утримуваними між Києвом і контрольованими Росією бойовиками ЛНР і ДНР. Однак він буде відбуватися між Києвом і Москвою, і в списках на обмін - немає кримських татар. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.