У МАУ повідомляють про затримку кількох рейсів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 84296 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 100020 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 99368 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 103365 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 112331 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 167152 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74875 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162273 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111536 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69897 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 15488 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 18762 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 16275 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 14975 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 23187 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 7222 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 84300 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 167155 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 186230 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 162274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 36 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101511 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103583 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47738 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50804 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

У МАУ повідомляють про затримку кількох рейсів

Київ • УНН

 • 7453 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська авіакомпанія МАУ повідомляє про проблеми з кількома своїми рейсами у вівторок ввечері, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії на Facebook.

У МАУ повідомляють про затримку кількох рейсів

“Інформуємо про посадку наступного рейсу на запасний аеродром у зв’язку з відмовою системи живлення світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги: PS 081 Київ — Івано-Франківськ від 28 листопада”, — йдеться у повідомленні компанії на Facebook.

Зазначимо, що літак сяде у львівському аеропорті.

Окрім того, очікується затримка на кілька годин рейсів Київ — Тбілісі, Івано-Франківськ — Валенсія та Валенсія — Івано-Франківськ, Івано-Франківськ — Київ.

Компанія радить пасажирам стежити за оголошеннями на офіційному сайті МАУ.

“Приносимо пасажирам свої вибачення за спричинені незручності та дякуємо за терпіння і розуміння”, — перепрошують у авіакомпанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11