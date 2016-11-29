У МАУ повідомляють про затримку кількох рейсів

“Інформуємо про посадку наступного рейсу на запасний аеродром у зв’язку з відмовою системи живлення світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги: PS 081 Київ — Івано-Франківськ від 28 листопада”, — йдеться у повідомленні компанії на Facebook.

Зазначимо, що літак сяде у львівському аеропорті.

Окрім того, очікується затримка на кілька годин рейсів Київ — Тбілісі, Івано-Франківськ — Валенсія та Валенсія — Івано-Франківськ, Івано-Франківськ — Київ.

Компанія радить пасажирам стежити за оголошеннями на офіційному сайті МАУ.

“Приносимо пасажирам свої вибачення за спричинені незручності та дякуємо за терпіння і розуміння”, — перепрошують у авіакомпанії.