В МАУ сообщают о задержании нескольких рейсов

"Информируем о посадке следующего рейса на запасной аэродром в связи с отказом системы питания светосигнальной системы взлетно-посадочной полосы: PS 081 Киев - Ивано-Франковск от 28 ноября", - говорится в сообщении компании на Facebook.

Отметим, что самолет сядет во Львовском аэропорту.

Кроме того, ожидается задержка на несколько часов рейсов Киев - Тбилиси, Ивано-Франковск - Валенсия и Валенсия - Ивано-Франковск, Ивано-Франковск - Киев.

Компания советует пассажирам следить за объявлениями на официальном сайте МАУ.

"Приносим пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение и понимание", - извиняются в авиакомпании.