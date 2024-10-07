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У матері депутата Київради конфіскують Range Rover за порушення закону: що відомо

У матері депутата Київради конфіскують Range Rover за порушення закону: що відомо

Київ • УНН

 • 11776 перегляди

Суд ухвалив рішення про конфіскацію Range Rover у матері депутата Київради за порушення закону про подарунки. Автомобіль вартістю 2,3 млн грн був придбаний за 65 тис грн, що визнано незаконним подарунком.

Суд визнав депутата Київради винним в порушенні обмежень щодо одержання подарунків. Тепер у його матері конфіскують Range Rover, який він купив за 65 тис гривень. Також суд призначив депутату штраф у розмірі 2550 грн. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про депутата від партії "УДАР Віталія Кличка " Ігоря Опадчого.

Повідомляється, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport, 2020 року випуску, за 65 тис гривень.

При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. 

Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції"

- йдеться у повідомленні ОГП.

Шевченківським районним судом міста Києва депутата визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка - автомобіля Range Rover Sport, 2020 року випуску.

Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Вчинення правопорушення доведено за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Національної поліції України.

НАЗК виявило незаконне збагачення ексомбудсменки на понад 42 млн грн18.09.24, 18:13 • 16961 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП

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