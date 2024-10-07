У матері депутата Київради конфіскують Range Rover за порушення закону: що відомо
Київ • УНН
Суд ухвалив рішення про конфіскацію Range Rover у матері депутата Київради за порушення закону про подарунки. Автомобіль вартістю 2,3 млн грн був придбаний за 65 тис грн, що визнано незаконним подарунком.
Суд визнав депутата Київради винним в порушенні обмежень щодо одержання подарунків. Тепер у його матері конфіскують Range Rover, який він купив за 65 тис гривень. Також суд призначив депутату штраф у розмірі 2550 грн. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про депутата від партії "УДАР Віталія Кличка " Ігоря Опадчого.
Повідомляється, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport, 2020 року випуску, за 65 тис гривень.
При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень.
Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції"
Шевченківським районним судом міста Києва депутата визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка - автомобіля Range Rover Sport, 2020 року випуску.
Київський апеляційний суд за результатами розгляду апеляційної скарги залишив в силі рішення суду першої інстанції.
Вчинення правопорушення доведено за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Національної поліції України.
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