У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover за нарушение закона: что известно

Суд признал депутата Киевсовета виновным в нарушении ограничений по получению подарков. Теперь у его матери конфискуют Range Rover, который он купил за 65 тыс гривен. Также суд назначил депутату штраф в размере 2550 грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о депутате от партии «УДАР Виталия Кличко» Игоре Опадчем.

Сообщается, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport, 2020 года выпуска, за 65 тыс гривен.

При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более 2,3 млн гривен.

Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом «О предотвращении коррупции» - говорится в сообщении ОГП.

Шевченковским районным судом города Киева депутат признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка - автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска.

Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.

Совершение правонарушения доказано по материалам Управления стратегических расследований в городе Киеве ДВР Национальной полиции Украины.

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