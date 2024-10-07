У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover за нарушение закона: что известно
Киев • УНН
Суд принял решение о конфискации Range Rover у матери депутата Киевсовета за нарушение закона о подарках. Автомобиль стоимостью 2,3 млн грн был приобретен за 65 тыс грн, что признано незаконным подарком.
Суд признал депутата Киевсовета виновным в нарушении ограничений по получению подарков. Теперь у его матери конфискуют Range Rover, который он купил за 65 тыс гривен. Также суд назначил депутату штраф в размере 2550 грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников речь о депутате от партии «УДАР Виталия Кличко» Игоре Опадчем.
Сообщается, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport, 2020 года выпуска, за 65 тыс гривен.
При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более 2,3 млн гривен.
Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом «О предотвращении коррупции»
Шевченковским районным судом города Киева депутат признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка - автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска.
Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.
Совершение правонарушения доказано по материалам Управления стратегических расследований в городе Киеве ДВР Национальной полиции Украины.
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