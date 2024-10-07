У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover за нарушение закона: что известно

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  181952 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  201228 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  199938 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  186586 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  134708 просмотра

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Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  115268 просмотра

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125674 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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3 октября 2024, 12:37  •  124484 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover за нарушение закона: что известно

У матери депутата Киевсовета конфискуют Range Rover за нарушение закона: что известно

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 09:39  •  4983 просмотра

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Суд принял решение о конфискации Range Rover у матери депутата Киевсовета за нарушение закона о подарках. Автомобиль стоимостью 2,3 млн грн был приобретен за 65 тыс грн, что признано незаконным подарком.

Суд признал депутата Киевсовета виновным в нарушении ограничений по получению подарков. Теперь у его матери конфискуют Range Rover, который он купил за 65 тыс гривен. Также суд назначил депутату штраф в размере 2550 грн. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН

Как стало известно УНН из собственных источников речь о депутате от партии «УДАР Виталия Кличко» Игоре Опадчем.

Сообщается, что мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица Range Rover Sport, 2020 года выпуска, за 65 тыс гривен.

При этом, в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость в более 2,3 млн гривен. 

Исследовав материалы дела, суд признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом «О предотвращении коррупции»

- говорится в сообщении ОГП.

Шевченковским районным судом города Киева депутат признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка - автомобиля Range Rover Sport, 2020 года выпуска.

Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы оставил в силе решение суда первой инстанции.

Совершение правонарушения доказано по материалам Управления стратегических расследований в городе Киеве ДВР Национальной полиции Украины.

НАПК выявило незаконное обогащение экс-омбудсмена на более 42 млн грн18 сентября 2024, 15:13 • 16725 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП