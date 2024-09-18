НАПК выявило незаконное обогащение экс-омбудсмена на более 42 млн грн

НАПК выявило у бывшего омбудсмена признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на общую сумму более 42 млн грн, что стало основанием для открытия уголовных производств Нацполицией, передает УНН со ссылкой на НАПК.

НАПК выявило у бывшего омбудсмена признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 млн грн, что стало основанием для начала уголовных производств Нацполицией.

Во время полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы было установлено, что экс-омбудсмен, которая на конец 2023 года занимала должность в правлении Пенсионного фонда, недостоверно задекларировала активы на сумму 32,4 млн грн и получила незаконное обогащение почти на 10 млн грн.

Проверка декларации за 2022 год выявила, что она указала недостоверные данные на более 12,4 млн грн, среди которых не было отражено 2,4 млн грн дохода, за счет которого погашен банковский заем, а также ложно задекларирован заем в размере 10 млн грн, якобы полученный от третьего лица. В 2023 году эта сумма обязательств выросла до 20 млн грн.

Также НАПК установило, что в декларации за 2023 год незаконное обогащение экс-омбудсмена превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.

Напомним

СБУ сообщила о новом подозрении руководителю Бучанского РТЦ, которого разоблачили на схемах для уклонистов. Сейчас он получил подозрение за незаконное обогащение. Во время обысков у него обнаружено более 1,2 млн долларов, чиновнику грозит до 10 лет заключения.