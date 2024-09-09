Очільник Бучанського ТЦК отримав нову підозру – за незаконне збагачення

СБУ повідомила про нову підозру керівнику Бучанського РТЦ, якого викрили на схемах для ухилянтів. Наразі він отримав підозру за незаконне збагачення. Під час обшуків у нього виявлено понад 1,2 млн доларів, посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.

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"Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. У серпні цього року за сприяння керівництва Міноборони та Командування Сухопутних військ його затримали за підозрою в організації схем для ухилянтів", - йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн американських доларів.

Майже половину цієї суми було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК.

Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн.

Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю.

Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, злочинні дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Триває розслідування. Очільнику Бучанського ТЦК загрожує до 10 років ув’язнення.

Загалом у межах кримінального провадження проведено більше ніж 30 обшуків, за результатами яких крім готівки у фігурантів виявлено незареєстровану зброю, боєприпаси, фіктивні документи ТЦК та ВЛК на десятки ухилянтів.

Доповнення

Начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника викрито та затримано на схемі з ухилення від мобілізації – під час обшуків у них вилучили понад 1 млн доларів.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка та начальника Бориспільського ТЦК Сергія Русіна.

У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, "ухилянтів" та в автомобілях фігурантів проведено 33 обшуки. У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис. доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

Шевченківський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК та їхнього спільника, яких підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також наданні хабаря.

19 серпня речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець розповіла УНН, що до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання щодо накладання арешту на понад 1 млн доларів, які були вилучені під час обшуків у начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника