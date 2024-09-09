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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Бучанского ТЦК получил новое подозрение - за незаконное обогащение

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9 сентября 2024, 13:16  •  4584 просмотра

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СБУ сообщила о новом подозрении руководителю Бучанского РТЦ за незаконное обогащение. Во время обысков у него обнаружено более 1,2 млн долларов, чиновнику грозит до 10 лет заключения.

СБУ сообщила о новом подозрении руководителю Бучанского РТЦ, которого разоблачили на схемах для уклонистов. Сейчас он получил подозрение за незаконное обогащение. Во время обысков у него обнаружено более 1,2 млн долларов, чиновнику грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН

Детали

«Служба безопасности разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. В августе этого года при содействии руководства Минобороны и Командования Сухопутных войск его задержали по подозрению в организации схем для уклонистов», - говорится в сообщении СБУ. 

По материалам дела, чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о «плохом здоровье».

Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов.

Почти половина этой суммы была найдена в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме чиновника Бучанского ТЦК.

После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн грн.

Впрочем, сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу.

На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, преступные действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

Продолжается расследование. Руководителю Бучанского ТЦК грозит до 10 лет заключения.

Всего в рамках уголовного производства проведено более 30 обысков, по результатам которых кроме наличных у фигурантов обнаружено незарегистрированное оружие, боеприпасы, фиктивные документы ТЦК и ВВК на десятки уклонистов.

Дополнение

Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов. 

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Викочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника, которых подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении взятки.

19 августа пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец рассказала УНН, что в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство о наложении ареста на более 1 млн долларов, которые были изъяты во время обысков у начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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