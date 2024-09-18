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НАЗК виявило незаконне збагачення ексомбудсменки на понад 42 млн грн

НАЗК виявило незаконне збагачення ексомбудсменки на понад 42 млн грн

Київ • УНН

 • 16961 перегляди

НАЗК виявило у колишньої омбудсменки ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на суму понад 42 млн грн. Це стало підставою для відкриття кримінальних проваджень Нацполіцією.

НАЗК виявило у колишньої омбудсменки ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на загальну суму понад 42 млн грн, що стало підставою для відкриття кримінальних проваджень Нацполіцією, передає УНН з посиланням на НАЗК.

НАЗК виявило у колишньої омбудсменки ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на понад 42 млн грн, що стало підставою для початку кримінальних проваджень Нацполіцією.

Під час повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки було встановлено, що ексомбудсменка, яка на кінець 2023 року займала посаду в правлінні Пенсійного фонду, недостовірно задекларувала активи на суму 32,4 млн грн та отримала незаконне збагачення на майже 10 млн грн.

Перевірка декларації за 2022 рік виявила, що вона вказала недостовірні дані на понад 12,4 млн грн, серед яких не було відображено 2,4 млн грн доходу, за рахунок якого погашено банківську позику, а також неправдиво задекларовано позику в розмірі 10 млн грн, нібито отриману від третьої особи. У 2023 році ця сума зобов’язань зросла до 20 млн грн.

Також НАЗК встановило, що у декларації за 2023 рік незаконне збагачення ексомбудсменки перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

Нагадаємо 

СБУ повідомила про нову підозру керівнику Бучанського РТЦ, якого викрили на схемах для ухилянтів. Наразі він отримав підозру за незаконне збагачення. Під час обшуків у нього виявлено понад 1,2 млн доларів, посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП

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