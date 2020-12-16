У масках і на вулиці: у ВООЗ дали поради для святкування Різдва та Нового року

Про святкування

"Громади по всьому Європейському регіону зважують, чи варто проводити релігійні процесії, святкові ярмарки та церковні урочистості. У країнах, де широко поширена передача вірусу в громадах, слід серйозно подумати про перенесення або скорочення таких зібрань", - вказали в ВООЗ.

Відзначається, що, незалежно від місця проведення, у цьому році релігійні служби повинні відбуватися по-іншому. "По можливості їх слід проводити на відкритому повітрі або обмежувати за кількістю учасників і тривалістю з фізичним дистанціюванням, провітрюванням, гігієною рук і використанням масок, залежно від ситуації", - радять в організації.

Про зібрання в приміщеннях

В Європейському бюро ВООЗ відзначають, що зібрання в приміщеннях, навіть невеликі, можуть бути особливо небезпечними, тому що в них збираються групи людей, молодих і старих, з різних родин, які можуть не дотримуватися одних і тих же заходів профілактики інфекцій.

"По можливості, зібрання слід проводити на вулиці, учасники повинні носити маски та триматися на відстані один від одного. При проведенні зборів у приміщенні ключовим фактором є обмеження кількості учасників та забезпечення хорошого провітрювання для зниження ризику зараження", - дають рекомендації експерти.

У ВООЗ при цьому вказують, що хоч може бути і незручно носити маски та дотримуватися фізичного дистанціювання в компанії друзів і сім'ї, але це "значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного".

"Представникам вразливих груп населення та людям похилого віку з-поміж друзів або родичів може бути дуже важко попросити близьких фізично триматися якомога далі від них, незалежно від занепокоєння, яке вони можуть відчувати. Подумайте, що можуть відчувати інші, і з якими важкими рішеннями їм доведеться зіткнутися", - підкреслили в ВООЗ.

Про подорожі

Для деяких людей подорож - це єдиний спосіб відвідати сім'ї та друзів. Тим, хто подорожує, "рекомендується уникати будь-якого транспорту, який може бути переповненим", вказали в Європейському бюро ВООЗ.

В організації нагадали, що для в'їзду в деякі країни потрібен негативний результат тесту на коронавірус, а в деяких інших потрібен карантин. ВООЗ закликає всіх дотримуватися вказівок влади під час подорожей.

Про катання на лижах: поради урядам

В Європейському регіоні, як зазначається, налічується понад 1000 гірськолижних курортів. "Через одинадцять місяців після початку пандемії ми знаємо, що гірськолижні курорти зіграли значну роль в розростанні пандемії по всій Європі і що зібрання людей зіграли ключову роль в її поновленні під час і після літа", - вказали в ВООЗ.

"Лижі не поширюють COVID-19, на відміну від жвавих гірськолижних курортів. Під час майбутніх свят ВООЗ рекомендує країнам ретельно розглянути можливість адаптації сезонних заходів, щоб виключити можливість скупчення людей, особливо в замкнутих або закритих місцях, у тому числі під час подорожей", - порадили в організації.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 704 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 535 417 осіб, летальних випадків – 15 744. Добовий приріст випадків захворювання - понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-ому місці за поширенням і на 21-ому - за кількістю смертей від COVID-19, а у Європі - на 8-ому та 9-ому місцях відповідно.

Додамо, ще недавно в Україні велися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.