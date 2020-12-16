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В масках и на улице: в ВОЗ дали советы для празднования Рождества и Нового года

Киев • УНН

 • 27073 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют на Рождество и Новый год не забывать о физическом дистанцировании и использовании масок, а также советуют по возможности проводить собрания на открытом воздухе. О нескольких простых мерах, которых люди могут придерживаться, чтобы сделать каникулы и зимний сезон максимально безопасными в условиях пандемии COVID-19, сообщает Европейское бюро ВОЗ, передает УНН.

В масках и на улице: в ВОЗ дали советы для празднования Рождества и Нового года

О торжествах

"Сообщества по всему Европейскому региону взвешивают, стоит ли проводить религиозные процессии, праздничные ярмарки и церковные торжества. В странах, где широко распространена передача вируса в общинах, следует серьезно подумать о переносе или сокращении таких собраний", - указали в ВОЗ.

Отмечается, что, независимо от места проведения, в этом году религиозные службы должны проходить по-другому. "По возможности их следует проводить на открытом воздухе или ограничивать по количеству участников и продолжительности с физическим дистанцированием, проветриванием, гигиеной рук и использованием масок, в зависимости от ситуации", - советуют в организации.

О собраниях в помещении

В Европейском бюро ВОЗ отмечают, что собрания в помещении, даже небольшие, могут быть особенно опасными, потому что они в них собираются группы людей, молодых и старых, из разных домохозяйств, которые могут не придерживаться одних и тех же мер профилактики инфекций.

"По возможности, собрания следует проводить на улице, участники должны носить маски и держаться на расстоянии. При проведении собрания в помещении ключевым фактором является ограничение количества участников и обеспечение хорошего проветривания для снижения риска заражения", - дают рекомендации эксперты.

В ВОЗ при этом указывают, что хоть может быть и неудобно носить маски и придерживаться физического дистанцирования в компании друзей и семьи, но это "в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого".

"Представителям уязвимых групп населения и пожилым людям из числа друзей или родственников может быть очень трудно попросить близких физически держаться подальше от них, независимо от беспокойства, которое они могут испытывать. Подумайте, что могут чувствовать другие, и с какими трудными решениями им придется столкнуться", - подчеркнули в ВОЗ.

О путешествиях

Для некоторых людей путешествие - это единственный способ навестить семьи и друзей. Тем, кто путешествует, "рекомендуется избегать любого транспорта, который может быть переполнен", указали в Европейском бюро ВОЗ.

В организации напомнили, что для въезда в некоторые страны требуется отрицательный результат теста на коронавирус, а в некоторых других требуется карантин. ВОЗ призывает всех следовать указаниям властей во время путешествий.

О катании на лыжах: советы правительствам

В Европейском регионе, как отмечается, насчитывается более 1000 горнолыжных курортов. "Через одиннадцать месяцев после начала пандемии мы знаем, что горнолыжные курорты сыграли значительную роль в разрастании пандемии по всей Европе и что собрания людей сыграли ключевую роль в ее возобновлении во время и после лета", - указали в ВОЗ.

"Лыжи не распространяют COVID-19, в отличие от оживленных горнолыжных курортов. Во время предстоящих праздников ВОЗ рекомендует странам тщательно рассмотреть возможность адаптации сезонных мероприятий, чтобы исключить возможность скопления людей, особенно в замкнутых или закрытых условиях, в том числе во время путешествий", - посоветовали в организации.

Напомним, в Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 704 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 535 417 человек, летальных исходов - 15 744. Суточный прирост случаев заболевания - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-ом - по количеству смертей от COVID-19, а в Европе - на восьмом и девятом местах соответственно.

Добавим, еще недавно в Украине велись разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

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