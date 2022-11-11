У Маріуполі зникла частина "підрядників" з рф без здачі робіт і зарплат - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області зникла частина "підрядників" з росії, кинувши роботи незакінченими, а людей без зарплати. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.
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«У Маріуполі зникла частина «підрядників» з росії. Кинувши роботи неокінченими, а людей без зарплати. Причина виявилась дуже пікантною. Так, вчора Басманий суд заарештував голову ООО «Петербургский ренесанс» Івана Оринчука за шахрайство в особливо великих розмірах на… роботах в московському Кремлі. Саме цей підрядник той самий, яким так піарились колаборанти. Той, хто «робить» основну та більшу частину робіт в місті. Ну як, робить. Робить вигляд», - написав Андрющенко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі російські окупанти пропонують містянам нібито відшкодувати втрачене майно. Умова: підписати папери зі звинуваченнями ЗСУ у зруйнуванні будинку.
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