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У Маріуполі зникла частина "підрядників" з рф без здачі робіт і зарплат - радник мера

У Маріуполі зникла частина "підрядників" з рф без здачі робіт і зарплат - радник мера

Київ • УНН

 • 238745 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі Донецької області зникла частина "підрядників" з росії, кинувши роботи незакінченими, а людей без зарплати. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.

Цитата

«У Маріуполі зникла частина «підрядників» з росії. Кинувши роботи неокінченими, а людей без зарплати. Причина виявилась дуже пікантною. Так, вчора Басманий суд заарештував голову ООО «Петербургский ренесанс» Івана Оринчука за шахрайство в особливо великих розмірах на… роботах в московському Кремлі. Саме цей підрядник той самий, яким так піарились колаборанти. Той, хто «робить» основну та більшу частину робіт в місті. Ну як, робить. Робить вигляд», - написав Андрющенко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі російські окупанти пропонують містянам нібито відшкодувати втрачене майно. Умова: підписати папери зі звинуваченнями ЗСУ у зруйнуванні будинку.

Російські окупанти повністю знищили мурал "Мілана" у Маріуполі.

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