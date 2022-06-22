В обмін на брехливий підпис: у Маріуполі рашисти пропонують людям "компенсацію" за зруйноване житло – мер

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"Окупанти пропонують підписати папірці, де треба заявити, що будинок зруйнували ЗСУ, і тоді, за обіцянками росіян, маріупольці можуть отримати компенсацію за втрачене житло. Дехто погоджується підписати, але ніякої компенсації немає. Потім окупаційна влада вимагає посвідчення про право власності, а де його взяти, якщо будинок згорів. Вимагають довідку від ОСББ, що також неможливо в тих умовах", – розповів Бойченко.

Додамо

За словами мера, окупанти налякані, що найближчим часом розпочнеться деокупація і прибирають докази своїх військових злочинів.

Нагадаємо

Російські окупанти оголосили "велике будівництво" п’ятиповерхівки в тимчасово захопленому Маріуполі, яка вже будується в районі виїзду на Мангуш.