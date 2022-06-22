В обмен на лживую подпись: в Мариуполе рашисты предлагают людям "компенсацию" за разрушенное жилье – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Мариуполе российские оккупанты предлагают горожанам якобы возместить потерянное имущество. Условие: подписать бумаги с обвинениями ВСУ в разрушении дома. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга, передает УНН.
Цитата
"Оккупанты предлагают подписать бумажки, где нужно заявить, что дом разрушили ВСУ, и тогда, по обещаниям россиян, мариупольцы могут получить компенсацию за утраченное жилье. Кое-кто соглашается подписать, но никакой компенсации нет. Затем оккупационные власти требуют удостоверения о праве собственности , а где его взять, если дом сгорел. Требуют справку от ОСМД, что тоже невозможно в тех условиях", – рассказал Бойченко.
Добавим
По словам мэра, оккупанты напуганы, что в ближайшее время начнется деоккупация и убирают доказательства своих военных преступлений.
Напомним
Российские оккупанты объявили "большое строительство" пятиэтажки во временно захваченном Мариуполе, которая уже строится в районе выезда на Мангуш.