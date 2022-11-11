В Мариуполе исчезла часть "подрядчиков" из рф без сдачи работ и зарплат - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе Донецкой области исчезла часть "подрядчиков" из россии, бросив работы незаконченными, а людей без зарплаты. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
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«В Мариуполе исчезла часть «подрядчиков» из россии. Бросив работы неоконченными, а людей без зарплаты. Причина оказалась очень пикантной. Так, вчера Басманный суд арестовал главу ООО «Петербургский ренессанс» Ивана Оринчука за мошенничество в особо крупных размерах на… работах в московском Кремле. Именно этот подрядчик тот, которым так пиарились коллаборанты. Тот, кто «делает» основную и большую часть работ в городе. Ну как, делает. Делает вид», - написал Андрющенко.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты предлагают горожанам якобы возместить утраченное имущество. Условие: подписать бумаги с обвинениями ВСУ в разрушении дома.
Российские оккупанты полностью уничтожили мурал "Милана" в Мариуполе.