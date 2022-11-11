В Мариуполе исчезла часть "подрядчиков" из рф без сдачи работ и зарплат - советник мэра

Цитата

«В Мариуполе исчезла часть «подрядчиков» из россии. Бросив работы неоконченными, а людей без зарплаты. Причина оказалась очень пикантной. Так, вчера Басманный суд арестовал главу ООО «Петербургский ренессанс» Ивана Оринчука за мошенничество в особо крупных размерах на… работах в московском Кремле. Именно этот подрядчик тот, которым так пиарились коллаборанты. Тот, кто «делает» основную и большую часть работ в городе. Ну как, делает. Делает вид», - написал Андрющенко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты предлагают горожанам якобы возместить утраченное имущество. Условие: подписать бумаги с обвинениями ВСУ в разрушении дома.

Российские оккупанты полностью уничтожили мурал "Милана" в Мариуполе.