Окупанти повністю знищили мурал "Мілана" у Маріуполі

Цитата

"На цьому місці у Маріуполі був відомий мурал "Мілана". російські окупанти повністю знищили його. Він був символом трагедії війни та надії на мир й відновлення", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Мурал створили в пам'ять про трагедію у маріупольському мікрорайоні "Східний". У 2015 році, коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал, шестирічна Мілана залишилася без матері. Сама дівчинка пережила кілька операцій і заново вчилася ходити.