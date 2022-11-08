Оккупанты полностью уничтожили мурал "Милана" в Мариуполе

Цитата

"На этом месте в Мариуполе был известен мурал "Милана". Российские оккупанты полностью уничтожили его. Он был символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление", – говорится в сообщении.

Напомним

Мурал создали в память о трагедии в мариупольском микрорайоне "Восточный". В 2015 году, когда пророссийские боевики обстреляли мирный квартал, шестилетняя Милана осталась без матери. Сама девочка пережила несколько операций и заново училась ходить.