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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У Маріуполі спалили церкву

У Маріуполі спалили церкву

Київ • УНН

 • 15946 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні в ночі в Маріуполі, по вул. Олімпійська 79-а невідомі спалили церкву. Про це кореспонденту УНН повідомила волонтер Галина Одноріг.

За словами волонтера, дана церква належить Київському патріарху і була побудована в 2003 році. Ця церква знаходиться в МКР "Східний" і свого часу пережила обстріл бойовиків. 

За церквою стежив військовий капелан отець Любомир Кращий.

Фото згорівшою церкви опублікували у соцмережі.

Як повідомляв УНН, вогнеборці ліквідували пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді на вулиці Тімірязева.

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