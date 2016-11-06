У Маріуполі спалили церкву
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні в ночі в Маріуполі, по вул. Олімпійська 79-а невідомі спалили церкву. Про це кореспонденту УНН повідомила волонтер Галина Одноріг.
За словами волонтера, дана церква належить Київському патріарху і була побудована в 2003 році. Ця церква знаходиться в МКР "Східний" і свого часу пережила обстріл бойовиків.
За церквою стежив військовий капелан отець Любомир Кращий.
Фото згорівшою церкви опублікували у соцмережі.
Як повідомляв УНН, вогнеборці ліквідували пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді на вулиці Тімірязева.