В Мариуполе сожгли церковь
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня ночью в Мариуполе по ул. Олимпийская 79-а неизвестные сожгли церковь. Об этом корреспонденту УНН сообщила волонтер Галина Однориг.
По словам волонтера, данная церковь принадлежит Киевскому патриарху и была построена в 2003 году. Эта церковь находится в МКР "Восточный" и в свое время пережила обстрел боевиков.
За церковью следил военный капеллан отец Любомир Кращий.
Фото сгоревшей церкви опубликовали в соцсети.
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