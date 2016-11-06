В Мариуполе сожгли церковь

По словам волонтера, данная церковь принадлежит Киевскому патриарху и была построена в 2003 году. Эта церковь находится в МКР "Восточный" и в свое время пережила обстрел боевиков.

За церковью следил военный капеллан отец Любомир Кращий.

Фото сгоревшей церкви опубликовали в соцсети.

Как сообщал УНН, пожарные ликвидировали пожар в гаражных помещениях в Ужгороде на улице Тимирязева.