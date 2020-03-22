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У Маріуполі під час пожежі у будинку загинув чоловік

У Маріуполі під час пожежі у будинку загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Маріуполі Донецької області під час пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1976 року народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"21 березня о 14:48 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: м. Маріуполь, Кальміуський район, с. Каменськ, садове товариство "Медик", вул. Перша", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що пожежа сталася у житловому будинку. Вогнеборці локалізували пожежу о 15:40 та ліквідували о 15:50.

"Під час гасіння пожежі було знайдено тіло чоловіка, 1976 року народження, без ознак життя…Причина виникнення пожежі наразі встановлюється відповідними фахівцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області після ліквідації пожежі автомобіля всередині було виявлено тіло невідомої статі.

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