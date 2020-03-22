На Дніпропетровщині в згорілій автівці виявили тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Дніпропетровській області після ліквідації пожежі автомобіля всередині було виявлено тіло невідомої статі. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 21 березня о 21:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання автомобіля за межами села Чаплинка Петриківського району.
Прибувши на місце, рятувальники побачили в степу поблизу автошляху легковий автомобіль "ВАЗ 2106", з якого йшов дим.
Під час гасіння займання, всередині автівки вогнеборці виявили обгоріле тіло невстановленої статі.
Пожежу локалізовано о 22:17 та ліквідовано о 22:20.
Вогнем пошкоджено транспортний засіб на площі 6 кв.м.
Нагадаємо, у Дніпрі на подвір'ї будинку згоріла автівка.