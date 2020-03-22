В Днепропетровской области в сгоревшей машине обнаружили тело
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Днепропетровской области после ликвидации пожара автомобиля внутри было обнаружено тело неизвестного пола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 21 марта в 21:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобиля за пределами села Чаплинка Петриковского района.
Прибыв на место, спасатели увидели в степи вблизи автодороги легковой автомобиль "ВАЗ 2106", из которого шел дым.
Во время тушения пожара, внутри машины пожарные обнаружили обгоревшее тело неустановленного пола.
Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:20.
Огнем повреждено транспортное средство на площади 6 кв.м.
Напомним, в Днепре во дворе дома сгорела машина.