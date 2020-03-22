В Днепропетровской области в сгоревшей машине обнаружили тело

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104133 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106149 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105100 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113821 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100961 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105394 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106674 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Днепропетровской области в сгоревшей машине обнаружили тело

В Днепропетровской области в сгоревшей машине обнаружили тело

Киев  •  УНН

 • 18493 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Днепропетровской области после ликвидации пожара автомобиля внутри было обнаружено тело неизвестного пола. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 21 марта в 21:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобиля за пределами села Чаплинка Петриковского района.

Прибыв на место, спасатели увидели в степи вблизи автодороги легковой автомобиль "ВАЗ 2106", из которого шел дым.

Во время тушения пожара, внутри машины пожарные обнаружили обгоревшее тело неустановленного пола.

Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:20.

Огнем повреждено транспортное средство на площади 6 кв.м.

Напомним, в Днепре во дворе дома сгорела машина.

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