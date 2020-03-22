У Дніпрі на подвір'ї будинку згоріла автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У суботу о 19:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання автомобіля на вулиці Балтійській Індустріального району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом направлено відділення 18 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці біля подвір’я приватного будинку горить легковий автомобіль.
Пожежу локалізовано о 19:50 та ліквідовано о 20:00.
Вогнем пошкоджено автомобіль "ВАЗ 2105" на площі 5 кв. м.
До гасіння займання залучено 5 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині серед степу в машині згоріла людина.