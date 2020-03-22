В Днепре во дворе дома сгорела машина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В субботу в 19:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Балтийской Индустриального района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову направлено отделение 18 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что на временной остановке возле двора частного дома горит легковой автомобиль.
Пожар локализован в 19:50 и ликвидирован в 20:00.
Огнем поврежден автомобиль "ВАЗ 2105" на площади 5 кв. м.
К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, в Днепропетровской области в степи в машине сгорел человек.