На Дніпропетровщині серед степу в машині згоріла людина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. 21 березня о 21:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання автомобіля за межами села Чаплинка Петриківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За вказаною адресою направлено відділення 53 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники побачили в степу поблизу автошляху легковий автомобіль "ВАЗ 2106", з якого йшов дим.
Під час гасіння займання, всередині автівки вогнеборці виявили обгоріле тіло невстановленої статі.
Пожежу локалізовано о 22:17 та ліквідовано о 22:20.
Вогнем пошкоджено транспортний засіб на площі 6 кв.м.
До гасіння займання залучено 5 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині автомобіль в’їхав у мінімаркет: двоє людей у важкому стані.