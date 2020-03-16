На Дніпропетровщині автомобіль в’їхав у мінімаркет: двоє людей у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Дніпропетровщині водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та в’їхав у мінімаркет. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей, вони перебувають у важкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Так, до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на автошляху "М-04" поблизу селища Новоселівка Новомосковського району, дві людини заблоковані в понівеченому автомобілі та потребують допомоги.
"Встановлено, що водій легкового автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з мінімаркетом "Маяк", внаслідок чого двоє людей опинились затислими в автомобілі та потребували допомоги", - сказано у повідомленні.
Співробітниками пожежно-рятувального підрозділу деблокували двох постраждалих з автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні.
Стан здоров’я двох постраждалих – важкий.
Нагадаємо, У Івано-Франківській області водій автомобіля BMW 328 не впорався з керуванням та врізався у житловий будинок, внаслідок чого його пасажирка отримала тілесні ушкодження.