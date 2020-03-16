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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100836 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104110 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106126 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105080 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет: два человека в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет: два человека в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 11398 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепропетровской области водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и въехал в минимаркет. В результате ДТП пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, к спасателям поступило сообщение, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге "М-04" вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района, двое человек заблокированы в искореженном автомобиле и нуждаются в помощи.

"Установлено, что водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с мини-маркетом "Маяк", в результате чего два человека оказались зажатыми в автомобиле и нуждались в помощи", - говорится в сообщении.

Сотрудниками пожарно-спасательного подразделения деблокировали двух пострадавших из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Состояние здоровья двух пострадавших - тяжелое.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель автомобиля BMW 328 не справился с управлением и врезался в жилой дом, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения.

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