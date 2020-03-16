В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет: два человека в тяжелом состоянии

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепропетровской области водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и въехал в минимаркет. В результате ДТП пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.