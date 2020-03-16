В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет: два человека в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепропетровской области водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и въехал в минимаркет. В результате ДТП пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Так, к спасателям поступило сообщение, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге "М-04" вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района, двое человек заблокированы в искореженном автомобиле и нуждаются в помощи.
"Установлено, что водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с мини-маркетом "Маяк", в результате чего два человека оказались зажатыми в автомобиле и нуждались в помощи", - говорится в сообщении.
Сотрудниками пожарно-спасательного подразделения деблокировали двух пострадавших из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.
Состояние здоровья двух пострадавших - тяжелое.
Напомним, в Ивано-Франковской области водитель автомобиля BMW 328 не справился с управлением и врезался в жилой дом, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения.