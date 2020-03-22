В Днепропетровской области в степи в машине сгорел человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104133 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106149 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105100 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113821 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100961 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105394 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106674 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Днепропетровской области в степи в машине сгорел человек

В Днепропетровской области в степи в машине сгорел человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта в 21:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля за пределами села Чаплинка Петриковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По указанному адресу направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели увидели в степи вблизи автодороги легковой автомобиль "ВАЗ 2106", из которого шел дым.

Во время тушения пожара, внутри машины пожарные обнаружили обгоревшее тело неустановленного пола.

Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:20.

Огнем повреждено транспортное средство на площади 6 кв.м.

К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет: два человека в тяжелом состоянии.

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