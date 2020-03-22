В Днепропетровской области в степи в машине сгорел человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. 21 марта в 21:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля за пределами села Чаплинка Петриковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу направлено отделение 53 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели увидели в степи вблизи автодороги легковой автомобиль "ВАЗ 2106", из которого шел дым.
Во время тушения пожара, внутри машины пожарные обнаружили обгоревшее тело неустановленного пола.
Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:20.
Огнем повреждено транспортное средство на площади 6 кв.м.
К тушению пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет: два человека в тяжелом состоянии.