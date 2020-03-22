В Мариуполе во время пожара в доме погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Мариуполе Донецкой области во время пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело мужчины 1976 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"21 марта в 14:48 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: г. Мариуполь, Кальмиусский район, с. Каменск, садовое общество "Медик", ул. Первая", - говорится в сообщении.
Установлено, что пожар произошел в жилом доме. Пожарные локализовали пожар в 15:40 и ликвидировали в 15:50.
"Во время тушения пожара было найдено тело мужчины, 1976 года рождения, без признаков жизни... Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами", - говорится в сообщении.
Напомним, в Днепропетровской области после ликвидации пожара автомобиля внутри было обнаружено тело неизвестного пола.