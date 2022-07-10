Бояться відплати: у Маріуполі окупантів охопила паніка через побутову пожежу

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"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черьомушки. Звичайна побутова пожежа. Однак спочатку донецькі пропагандисти вибухнули - "HIMARS". А потім всі маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник", - зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що це наочно показує, наскільки окупанти бояться відплати.

"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поруч", - додав радник мера.

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Пліснявий черствий хліб та лопати - таку гуманітарку отримали маріупольці від росіян із Тули.