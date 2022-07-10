Бояться відплати: у Маріуполі окупантів охопила паніка через побутову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Російських загарбників охопила паніка через пожежу в одному з маріупольських будинків. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черьомушки. Звичайна побутова пожежа. Однак спочатку донецькі пропагандисти вибухнули - "HIMARS". А потім всі маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник", - зазначив Андрющенко.
Він наголосив, що це наочно показує, наскільки окупанти бояться відплати.
"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поруч", - додав радник мера.
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