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Бояться відплати: у Маріуполі окупантів охопила паніка через побутову пожежу

Бояться відплати: у Маріуполі окупантів охопила паніка через побутову пожежу

Київ • УНН

 • 217864 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Російських загарбників охопила паніка через пожежу в одному з маріупольських будинків. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

"Вночі сталася пожежа на мікрорайоні Черьомушки. Звичайна побутова пожежа. Однак спочатку донецькі пропагандисти вибухнули - "HIMARS". А потім всі маріупольські чати понесли плітки про збитий безпілотник", - зазначив Андрющенко.

Він наголосив, що це наочно показує, наскільки окупанти бояться відплати.

"Просто побутова пожежа. Але наочно показує, як росіяни бояться. І це вірно. Тому що відплата вже поруч", - додав радник мера.

Нагадаємо 

Пліснявий черствий хліб та лопати - таку гуманітарку отримали маріупольці від росіян із Тули.

Українські Національні Новини

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