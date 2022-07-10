Боятся возмездия: в Мариуполе оккупантов охватила паника из-за бытового пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Российских захватчиков охватила паника из-за пожара в одном из мариупольских домов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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"Ночью произошел пожар на микрорайоне Черемушки. Обычный бытовой пожар. Однако сначала донецкие пропагандисты взорвались - "HIMARS". А затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике", - отметил Андрющенко.
Он подчеркнул, что это наглядно показывает, насколько оккупанты боятся возмездия.
"Просто бытовой пожар. Но наглядно показывает, как россияне боятся. И это верно. Потому что возмездие уже рядом", - добавил советник мэра.
Напомним
Плесневый черствый хлеб и лопаты – такую гуманитарку получили мариупольцы от россиян из Тулы.