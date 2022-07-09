Дно дна: росіяни передали маріупольцям пліснявий черствий хліб та лопати

Цитата

"Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає скарказму коментувати таку турботу про маріупольців", - написав Андрющенко і показав фото партії гуманітарки з рф.

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Доповнення

В окупованому Маріуполі почали обвалюватись будинки, пошкоджені бомбами рашистів. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, причина обвалів - повні підвали води через експеременти з водопостачанням.

Під виглядом реконструкції російські окупанти розібрали головний фонтан Маріуполя і вивезли його до Донецька. У Маріупольській міськраді зазначили, що рашисти повторили дії фашистів під час Другої світової війни.