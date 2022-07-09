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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дно дна: россияне передали мариупольцам черствый хлеб с плесенью и лопаты

Дно дна: россияне передали мариупольцам черствый хлеб с плесенью и лопаты

Киев • УНН

 • 134633 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Плесневый черствый хлеб и лопаты – такую гуманитарку получили мариупольцы от россиян из Тулы. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

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"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает скарказма комментировать такую ​​заботу о мариупольцах", - написал Андрющенко и показал фото партии гуманитарки из рф.

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Дополнение

В оккупированном Мариуполе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами рашистов. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, причина оползней - полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

Под видом реконструкции российские оккупанты разобрали главный фонтан Мариуполя и вывезли его в Донецк. В Мариупольском горсовете отметили, что рашисты повторили действия фашистов во время Второй мировой войны.

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