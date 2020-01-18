У Маріуполі горів вагон пасажирського поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Маріуполі на Донеччині сталася пожежа у вагоні пасажирського поїзда у відстійнику на запасній колії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про пожежу, що сталася у Приморському районі Маріуполя, у вагоні залізничного потягу пасажирського призначення, який був на запасній колії, у відстійнику, вогнеборці отримали 17 січня о 23:40.
Прибувши до місця пожежі, рятувальники негайно приступили до її гасіння. Пожежу локалізували о 23:56 та ліквідували о 00:35.
Інформації щодо загиблих та постраждалих до Головного управління не надходило.
Нагадаємо, пожежі в Україні цього року забрали життя вже 133 людей.